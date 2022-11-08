الامارات | أزمة جديدة بين الزمالك والأهلي.. والسبب لاعبة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن فريق الطائرة للسيدات في نادي الأهلي المصري، عن قيد اللاعبة مريم مصطفى في قائمة الفريق استعداداً للموسم الجديد، وذلك بعد ساعات من إعلان الزمالك من قيد اللاعبة ذاتها في قائمته المحلية، ما يمهد الطريق لظهور أزمة جديدة بين القلعتين الكبيرتين.

وكشف موقع «الأهلي» أن أزمة اللاعبة مريم مصطفى لاعبة الكرة الطائرة مستمرة، بعد أن وقعت على عقود تجديدها للنادي الأهلي، ثم وقعت لاحقاً على عقود انضمامها لنادي الزمالك، خصوصاً أن الزمالك أعلن قائمة فريق سيدات الطائرة للموسم الجديد والتي شهدت تواجد مريم مصطفى ضمن قائمة الفريق.

وأشارت صحيفة «البلد» إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي قرر إحالة مريم مصطفى للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بالنادي، نظراً لتجاوزها واتهامها للنادي بالتزوير في العقد الذي وقعت عليه قبل أكثر من شهر لمدة أربعة سنوات.

وطالبت اللاعبة مريم مصطفى بفسخ تعاقدها من النادي الأهلي بداعي تزوير العقد، قبل أن تتجه الثلاثاء الماضي عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» لإعلان انتقالها إلى الزمالك، قبل أن تتجه أمس لنشر صورة لها وهي ترتدي قميص ناديها الجديد «الزمالك».