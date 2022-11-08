الامارات | السعودية تشترط جواز السفر وبطاقة «هيّا» للراغبين بحضور كأس العالم في قطر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية، اليوم الثلاثاء على الراغبين في حضور فعاليات بطولة كأس العالم قطر 2022،اشتراط السفر بالجواز المسجّل في منصة «هيّا» مع الحصول على بطاقة «هيّا».

وقال الجوازات السعودية في بيان صحفي اليوم، أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إنه يتعين على الراغبين في السفر لحضور بطولة كأس العالم ألا تقل صلاحية جواز السفر عن ثلاثة أشهر لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وستة أشهر لبقية الدول، مع ضرورة الحصول على بطاقة «هيّا» على أن تكون فعّالة قبل السفر.

وأشارت إلى أن «الهوية الوطنية لا تمكّن المواطنين من السفر إلى دولة قطر خلال بطولة كأس العالم»، منوهة إلى أنه بإمكان الراغبين في السفر لدولة قطر لحضور كأس العالم وفعالياته من المواطنين والمقيمين والسياح الحاصلين على بطاقة «هيّا» الاتصال بمركز العمليات الأمنية الموحدة لمعرفة أي تعليمات ذات علاقة.

وقرر مجلس الوزراء السعودي يوم 12 أكتوبر الماضي تحمل المملكة تكاليف التأشيرات الإلكترونية لمشجعي المونديال حاملي بطاقة «هيا»، لتتاح لهم الفرصة للدخول للمملكة بسهولة.

وتعد بطاقة «هيّا» إلزامية على كافة الراغبين في حضور مباريات المونديال، إلى جانب تذاكر المباريات، إذ أنها بمثابة تصريح دخول لقطر ولملاعب المونديال.