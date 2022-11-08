الامارات | مفاجأة في تشكيلة البرازيل النهائية لمونديال 2022.. ضم داني ألفيش واستبعاد فيرمينو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيكون الظهير المخضرم داني ألفيش ضمن عداد المنتخب البرازيلي المشارك في مونديال قطر بقيادة نجم باريس سان جرمان الفرنسي نيمار، فيما قرر المدرب تيتي استبعاد مهاجم ليفربول الإنجليزي روبرتو فيرمينو وفق التشكيلة النهائية.

ويأتي ضم ألفيش (39 عاماً) الى تشكيلة «سيليساو»، الساعي الى لقبه المونديالي الأول منذ 2002 والسادس في تاريخه، رغم أنه لم يخض أي مباراة منذ شهرين.

ويشكل غياب فيرمينو عن التشكيلة المفاجأة الأبرز، بعدما فضل تيتي الاستعانة بمهاجم أرسنال الإنكليزي غابريال جيزوس الذي كان غائباً عن التجمع الأخير للمنتخب، وزميله في النادي اللندني غابريال مارتينيلي وخصمهما في مانشستر يونايتد أنتوني.

ويعتبر المنتخب البرازيلي من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب في المونديال القطري الذي ينطلق في 20 الحالي، وذلك بعد المشوار الرائع الذي حققه في تصفيات أميركا الجنوبية التي أنهاها في الصدارة بـ45 نقطة من 14 فوزاً وثلاثة تعادلات ومن دون أي هزيمة.

وبقيادة نيمار ونجمي ريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور ورودريغو ضمن فريق يضم 16 لاعباً لم يسبق لهم المشاركة في العرس الكروي العالمي وثلاثة مدافعين من يوفنتوس الإيطالي هم بريمر ودانيلو وأليكس ساندرو، تبدأ البرازيل مشوارها في المونديال القطري في 24 الشهر الحالي ضد صربيا ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم سويسرا والكاميرون.

تشكيلة الـ26 لاعباً:

حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول الانجليزي)، إيدرسون (مانشستر سيتي الانجليزي)، ويفيرتون (بالميراس).

الدفاع: داني ألفيش (بوماس المكسيكي)، دانيلو وأليكس ساندرو وبريمر (يوفنتوس الايطالي)، ماركينيوس (باريس سان جرمان الفرنسي)، تياغو سيلفا (تشلسي الانجليزي)، إيدر ميليتاو (ريال مدريد الاسباني)، أليكس تيليس (إشبيلية الإسباني)

الوسط: كازيميرو وفريد (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، فابينيو (ليفربول الانجليزي)، برونو غيمارايش (نيوكاسل الانجليزي)، لوكاس باكيتا (وست هام الإنجليزي)، إيفرتون ريبيرو (فلامنغو).

الهجوم: نيمار (باريس سان جرمان الفرنسي)، رافينيا (برشلونة الإسباني)، فينيسيوس جونيور ورودريغو (ريال مدريد الاسباني)، ريشارليسون (توتنهام الانجليزي)، أنتوني (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، غابريال جيزوس وغابريال مارتينيلي (أرسنال الانجليزي)، بيدرو (فلامغنو)