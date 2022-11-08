برشلونة يواجه أوساسونا.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم الثلاثاء، الموافق 8-11-2022، عدد من المباريات في الدوريات الإسباني والإيطالي والألماني، بالإضافة إلى مواجهات ببطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزي.

وتُلعب اليوم عدة مواجهات في الدوري الإسباني بالجولة الرابعة عشر أبرزها مباراة برشلونة مع أوساسونا، والتي تقام على ملعب "آل سادار".

ونستعرض لكم مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة لها.

الدوري الإسباني

إلتشي ضد جيرونا وتنطلق المباراة في تمام 8 مساءً بتوقيت القاهرة، 9 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 1.

أتلتيك بلباو ضد بلد الوليد وتنطلق المباراة في تمام 9 مساءً بتوقيت القاهرة، 10 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports HD 2.

أوساسونا ضد برشلونة وتنطلق المباراة في تمام 10:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 11:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على beIN Sports 1 HD Premium.

الدوري الإيطالي

سبيزيا ضد أودينيزي وتُذاع على Sport TV3 Portugal.

نابولي ضد إمبولي وتُذاع على beIN Sports 1 FR.

وتنطلق المباراتان في تمام 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 مساءً بتوقيت السعودية.

كريمونيزي ضد ميلان وتنطلق المباراة في تمام 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 مساءً بتوقيت السعودية، وتُذاع على Sport TV3 Portugal.

الدوري الألماني

فولفسبورج ضد بوروسيا دورتموند وتنطلق المباارة في تمام 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 8:30 مساءً بتوقيت السعودية.

بايرن ميونخ ضد فيردر بريمن.

شتوتجارت ضد هيرتا برلين.

بوخوم ضد بوروسيا مونشنجلادباخ.

وتنطلق الثلاث مباريات في تمام 9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:30 مساءً بتوقيت السعودية.

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

ليستر سيتي ضد نيوبورت كونتي وتُذاع على beIN Sports 3 HD Premium.

بيرنلي ضد كرولي تاون.

بورنموث ضد إيفرتون وتُذاع على beIN Sports 2 HD Premium.

ستيفيناج ضد تشارلتون أثلتيك.

ميلتون كينز دونز ضد موركامب.

برينتفورد ضد جيلينجهام.

بريستول سيتي ضد لينكولن سيتي.

وتنطلق جميع المباريات في تمام 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 مساءً بتوقيت السعودية.