شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يستدعى ياسر إبراهيم بدلا من محمود متولى لمواجهة بلجيكا وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى روى فيتوريا استدعاء ياسر إبراهيم مدافع النادى الأهلى لمعسكر الفريق المقام حاليًا بالقاهرة، فى إطار الاستعداد لودية بلجيكا المقرر لها 18 نوفمبر الجارى، بعد أن أثبتت الأشعة إصابة محمود متولى مدافع الأهلى بشد فى العضلة الخلفية استدعت خروجه من معسكر المنتخب.

وانطلق أمس الاثنين معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، وتم الاتفاق على إقامة المعسكر على فترتين الأولى من 7 إلى 11 والفترة الثانية من 13 إلى 18 نوفمبر.