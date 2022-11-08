شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يستدعى ياسر إبراهيم بدلا من محمود متولى لمواجهة بلجيكا وديا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى روى فيتوريا استدعاء ياسر إبراهيم مدافع النادى الأهلى لمعسكر الفريق المقام حاليًا بالقاهرة، فى إطار الاستعداد لودية بلجيكا المقرر لها 18 نوفمبر الجارى، بعد أن أثبتت الأشعة إصابة محمود متولى مدافع الأهلى بشد فى العضلة الخلفية استدعت خروجه من معسكر المنتخب.
وانطلق أمس الاثنين معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، وتم الاتفاق على إقامة المعسكر على فترتين الأولى من 7 إلى 11 والفترة الثانية من 13 إلى 18 نوفمبر.
وجاءت نتيجة المسحة التى خضع لها منتخب مصر الأول لكرة القدم تحت إشراف الجهاز الطبى، بقيادة محمد أبو العلا، سلبية لجميع أفراد الجهاز واللاعبين استعدادا لمعسكر نوفمبر والذى انطلق أمس بالقاهرة.
وضم الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم 23 لاعبا إلى قائمة الفراعنة.
وشهدت القائمة تواجد 7 لاعبين من الأهلي وهم: محمد الشناوي، أكرم توفيق، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر، محمد شريف، كما شهدت أيضا تواجد 7 لاعبين من الزمالك وهم: محمد عواد، عمر جابر، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة، عمرو عماد السيسي، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، و3 لاعبين من النادي المصري وهم: محمود جاد، حسين السيد، مروان حمدى، بالإضافة إلى لاعبين من الاتحاد السكندري هما: محمود علاء، مروان عطية، ولاعب واحد من كل من: باهر المحمدي (إسماعيلي)، محمود حمادة (فاركو)، مصطفي عبد الرؤوف "زيكو" (حرس الحدود)، أحمد ياسر ريان (سيراميكا).