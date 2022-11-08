شكرا لقرائتكم خبر عن 6 حراس يرتدون قفاز الإجادة بعد أول 3 جولات فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجولات الثلاث الأولى من عمر مسابقة الدوري العام تألقا ملحوظا لعدد من حراس المرمى، الذين ارتدوا قفاز الإجادة في حماية عرين أنديتهم، وقادوا فرقهم إلى تحقيق نتائج إيجابية وضعتهم في مراكز مميزة بالدوري.

محمود عبد الرحيم جنش

يأتي محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فيوتشر، على رأس قائمة الحراس المتألقين مع بداية الموسم الجاري، حيث لم تستقبل شباكه أي أهداف، بعدما خاض مباراتين مع فيوتشر، فاز خلالها فريقه في اللقاء الأول بهدفين نظيفين، وتعادل سلبيا في اللقاء الثاني.

محمد الشناوي

يأتي محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، في المركز الثاني حيث لم تستقبل شباكه سوى هدف واحد، بعدما خاض 3 مباريات مع فريقه، فاز في الأول على الإسماعيلي بهدف نظيف، وفي الثاني على أسوان بنفس النتيجة، وفاز في اللقاء الثالث على الداخلية بأربعة أهداف مقابل هدف.

المهدي سليمان

يقدم المهدي سليمان، حارس مرمى الاتحاد السكندري، انطلاقة مميزة مع فريقه في الموسم الجاري، بعدما دافع عن عرين زعيم الثغر في 3 مباريات، فاز خلالها في الأولى بهدف نظيف على أسوان، وفي الثانية بهدفين نظيفين على الداخلية، قبل أن يفوز في المباراة الثالثة بـ 3 أهداف مقابل هدف على الطلائع.

محمد عواد

ارتدى محمد عواد حارس مرمى الزمالك، قفاز الإجادة في الدفاع عن العرين الأبيض، وشارك عواد في حراسة مرمى الزمالك خلال أول 3 جولات، فاز في الأولى على سموحة بهدفين نظيفين، وفي الثانية على سيراميكا بنفس النتيجة، وتعادل في الثالثة مع إنبي بهدف لمثله.

أبو السعود

على الرغم من سلسلة التعادلات التي دخلها فريق المقاولون العرب خلال أول 3 جولات في الدوري، إلا أن تألق محمود أبو السعود حارس المرمى، كان سببا في انتزاع المقاولون 3 نقاط خلال الجولات الثلاثة الأولى، حيث تألق بالتحديد في لقاء فيوتشر وتصدى لركلة جزاء وحافظ على نظافة شباكه، ولم تستقبل شباك المقاولون سوى هدف واحد كان في تعادل ذئاب الجبل مع غزل المحلة بهدف لمثله في الجولة الأولى بالدوري.

أحمد الشناوي

لم يقدم بيراميدز الأداء المنتظر له حتى الآن، بعدما تعادل في أول مباراتين، إلا أن أحمد الشناوي، حارس المرمى، نجح في الدفاع عن عرين فريقه بشكل مميز ولم تستقبل شباكه سوى هدف واحد.