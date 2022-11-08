شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مالى يطمئن على تطورات إصابة أليو ديانج فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مسئولو منتخب مالى على إجراء اتصالات هاتفية بـ أليو ديانج لاعب وسط الأهلى من أجل الاطمئنان عليه ومعرفة تطورات إصابته الأخيرة.

ويعانى المالى ديانج من إصابة فى العضلة الخلفية حرمته من مباريات الأهلى الأخيرة، وكذلك من التدريبات الجماعية وإن كانت حالة اللاعب قد تحسّنت فى الأيام الأخيرة.

وغاب ديانج عن مباراتى الأهلى أمام الزمالك فى السوبر المصرى والداخلية بالجولة الثالثة لبطولة الدورى المصرى اللتين انتهيتا بفوز الأهلى بثنائية نظيفة وبأربعة أهداف لهدف على التوالى.

واستفسر مسئولو منتخب مالى من نجم الأهلى عن حالته وأكد الأخير اقتراب تعافيه بشكل تام من إصابة العضلة الخلفية وهو ما لاقى ارتياح واستحسان مسئولو منتخب مالى.

وشارك ديانج فى جزء من التدريبات الجماعية للأهلى على مدار اليومين الماضيين، وأوضح الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، أن ديانج في المرحلة الأخيرة من تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاجي من إصابة العضلة الخلفية.

وأشار طبيب الأهلى إلى أن ديانج بدأ المشاركة تدريجيا في التدريبات الجماعية وذلك تمهيداً للانتظام في التدريبات الجماعية بشكل كامل.

ويخوض الأهلي اليوم آخر مران له قبل الحصول على إجازة خمسة أيام تبدأ من غد الأربعاء، وتستمر حتى 13 من الشهر ذاته، بعدها يستأنف الفريق تدريباته استعداداً للارتباطات المقبلة وأولها مباراة المقاولون العرب بكأس مصر.

وستكون أول مباراة رسمية للأهلي بعد نهاية التوقف الدولي يوم 27 نوفمبر الجارى أمام المقاولون العرب فى ربع نهائى النسخة الماضية من كأس مصر.