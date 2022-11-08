شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق المنافسات الفردية ببطولة أفريقيا للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الثلاثاء، المنافسات الفردية ببطولة أفريقيا للاسكواش، والتي تقام تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، في الفترة من 4 إلى 11 نوفمبر والتي تقام في مدينة بولاوايو بمشاركة 15 دولة أفريقية.

وتُوج المنتخب الوطني لسيدات الاسكواش، ببطولة أفريقيا للفرق حاليا في زيمبابوي، بعد الفوز على نظيره جنوب أفريقيا بشوطين مقابل شوط واحد.

وانطلقت آخر نسخة للبطولة في 2013 في ناميبيا، وجاءت أسماء البعثه الرسمية لمصر المشاركة في البطولة من إداريين ولاعبين كالتالي:

الإداريين:

رئيساً للبعثة

- دكتور/حسام محمد جاد رجب

إدارى البعثة

- المهندسة/ آمنة أحمد ماجد الطرابلسى

مديراً فنياً للبعثة

- الكابتن/ محمد عثمان محمود زكى القيعى

اللاعبات:

-منه الله وليد حسن المندوه هديه

-نور محمد إبراهيم وجيه يوسف

-كنزى أيمن صابر سيد

اللاعبين :

- خالد محمد لبيب مصطفى

-سيف الدين ياسر مصطفى الشناوى

-ياسين أيمن شافعى خليل