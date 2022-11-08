شكرا لقرائتكم خبر عن ملك خفاجى تتأهل لدور الـ16 ببطولة نيوزيلندا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهلت البطلة المصرية ملك خفاجى إلى دور الـ16 ببطولة نيوزيلندا المفتوحة للاسكواش، والتى تقام خلال الفترة بين 8 إلى 13 نوفمبر الجارى بقيمة جوائز مادية تصل إلى 77 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

ولم تشهد منافسات الرجال ظهوراً مصرياً، بينما تشارك 4 لاعبات فى منافسات السيدات وهن: سلمى هانى، سلمى الطيب، رنا إسماعيل، وملك خفاجى.

وجاءت نتائج المصريين فى الدور التمهيدى للبطولة كالتالى:

ـ فوز ملك خفاجي على الإنجليزية جاسمين هوتون بنتيجة 3/2 في مباراة استغرقت 70 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 9-11, 11-3, 10-12, 14-12, 16-14.

ـ هزيمة سلمى الطيب أمام منافستها الأسترالية جيسيكا بنتيجة 3/1 في مباراة استغرقت 33 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 2-11, 11-9, 11-7, 11-8.

ـ هزيمة رنا إسماعيل أمام لاعبة هونج كونج لي كا بنتيجة 3/1، في مباراة استغرقت 33 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-4, 11-7, 10-12, 11-9.