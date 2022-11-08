شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يكشف موقف على ماهر من مواجهة أول أغسطس بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضى لنادى فيوتشر، موقف على ماهر المدير الفنى للفريق، من قيادة فيوتشر خلال مباراته المرتقبة مع أول أغسطس الأنجولى والمقرر لها السادسة مساء غد الأربعاء، على استاد السلام، ضمن منافسات إياب دور الـ32 التكميلى ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يبحث فيوتشر عن تأشيرة التأهل فى البطولة، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب التى أقيمت بأنجولا بالتعادل الإيجابى بين الفريقين بهدف لمثله.

وقال عبد الظاهر السقا، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن على ماهر سيواصل قيادة الفريق من خارج الملعب، وذلك لعدم إنهاء إجراءات حصوله على الرخصة التدريبية "A"، وأكد السقا أن إدارة النادى تسعى جاهدة لإنهاء تلك الرخصة فى أقرب وقت.

ويكفى فريق فيوتشر التعادل السلبى لحسم تأشيرة التأهل ليحقق إنجازاً هو الأول فى مسيرته حيث تعد هذه المشاركة الأولى لفيوتشر فى البطولات الأفريقية، بعدما قدم أداءً مميزاً فى أول مواسمه بالدورى المصرى الممتاز بالموسم الماضى، وأنهى المسابقة محتلاً المركز الخامس.

وكان الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، قد عين طاقم تحكيم إيفواري لإدارة لقاء فيوتشر وأول أغسطس، واستقر على ماهر على خطة مواجهة بطل أنجولا، والتى ستكون متوازنة بين الدفاع والهجوم، وحذر لاعبى فيوتشر من الاطمئنان إلى نتيجة مباراة الذهاب، خاصة أن الفريق الأنجولي يمتلك عناصر شابة مميزة.