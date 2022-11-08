شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطلب تقريرا عن لاعبى الأهلى فى المنتخبات الوطنية خلال توقف الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، من جهازه المعاون ومحللي الأداء في الفريق تقريرا خاصا عن لاعبي المارد الأحمر المتواجدين في المنتخبات المختلفة خلال الفترة الحالية، ويرغب المدرب السويسري في معرفة كل التفاصيل والمعلومات عن لاعبي الأهلي المتواجدين في أي منتخب، سواء كان المنتخب الأول أو الأولمبي أو الشباب، أو كذلك بالنسبة للاعبي الأهلي الأجانب وموقفهم من منتخبات بلادهم.

وتحدث المدير الفني مع جهازه المعاون ومحللي الأداء جميع المعلومات عن اللاعبين الدوليين حتى يكون لديه تقرير شامل بعد انتهاء فترة توقف المسابقات المحلية الحالية التي تستمر حتى أواخر نوفمبر، حيث سيلعب الأهلي أول مباراة له بعد فترة التوقف يوم 27 نوفمبر الجاري أمام المقاولون العرب في كأس مصر وبعدها سيلعب في الثاني مع ديسمبر أمام طلائع الجيش في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

ويتواجد أكثر من لاعب من الأهلي في المنتخبات المختلفة، يأتي في مقدمتهم ثمانية لاعبين في المنتخب الأول، هم: محمد الشناوي، أكرم توفيق، محمود متولي، حمدي فتحي، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر ومحمد شريف بجانب تواجد على معلول مع منتخب تونس.

وانطلق معسكر المنتخب الوطني في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر الجاري، وتتخلله ودية أمام بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجاري، حيث تم الاتفاق على إقامة المعسكر على فترتين الأولى من 7 إلى 11 والفترة الثانية من 13 إلى 18 نوفمبر.