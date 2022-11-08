شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستغل التوقف لبحث تدعيم الدفاع.. ومهاجم تحت السن على رأس المطلوبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستغل مسئولو نادى الزمالك فترة توقف مسابقة الدورى لعقد جلسة مع جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى للفريق، لبحث التدعيمات التى ستتم لفريق الكرة الأول فى انتقالات شهر يناير المقبل، خاصة فى ظل تعرض محمود حمدي الونش للإصابة بقطع فى وتر الخلفية، وسفره إلى إنجلترا لإجراء العملية الجراحية.

ويرغب مسئولو الزمالك فى استغلال فترة التوقف الحالية لبحث كافة الاحتياجات التي سيتم العمل عليها فى المرحلة المقبلة، والأسماء المرشحة لتدعيم الدفاع، وكذلك المراكز التى ظهرت مجددًا وحاجتها لتدعيمات لبدء التفاوض مع الأندية حول تلك الأسماء.

ويركز مسئولو الزمالك على التعاقد مع لاعب أجنبى تحت السن لقيده فى قائمة الفريق بالانتقالات الشتوية المقبلة، لاسيما أن الزمالك يرغب فى التعاقد مع لاعب أجنبى مهاجم لتدعيم هذا المركز بشكل جيد، خاصة أنه ظهر العجز به منذ انطلاق مسابقة الدورى وتعرض البنينى سامسون أكينولا للإصابة التي أبعدته عن المشاركة.