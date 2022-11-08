شكرا لقرائتكم خبر عن جاريدو يمنح لاعبى الإسماعيلى راحة اليوم بعد انتهاء الوديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى بقيادة الإسبانى خوان جاريدو، راحة سلبية اليوم الثلاثاء من التدريبات الجماعية فى أعقاب خوض وديتين مؤخرًا.

وكان الإسماعيلى قد فاز على الرباط والأنوار البورسعيدى ومصر للتأمين، خلال التجارب الودية، ضمن برنامج الاستعداد لاستكمال مشوار الفريق المحلى وخوض النسخة الثانية من منافسات بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

وفضل الجهاز الفنى للإسماعيلى، منح لاعبيه راحة قصيرة لمدة 24 ساعة من أجل التقاط الأنفاس وتجنب تعرضهم للإرهاق البدنى.

وجدير بالذكر أن الإسماعيلى يستعد فى الوقت الحالى لمواجهة فاركو السكندرى، والتى تم تحديدها يوم 23 نوفمبر الجارى على ملعب الإسكندرية فى تمام الساعة الخامسة مساءً.