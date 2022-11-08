شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور .. الأحمر ينهى مشواره الدولى المشرف فى عالم كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى أحمد الأحمر، نجم منتخب مصر لكرة اليد ونادى الزمالك، مشواره الدولى مع الفراعنة باعتزاله اللعب دوليا مؤخرا بعد كتابة تاريخ غير مسبوق ورحلة مشرفة مليئة بالإنجازات والنجاحات فى عالم لكرة اليد.

يعد أحمد الأحمر نجما لا يختلف عليه اثنان لما يمتلكه من مهارات مكنته من الوصول للنجومية وتحقيق شهرة واسعة فى عالم الرياضة المصرية لا تختلف عن شهرة نجوم كرة القدم مطلقا.

كتب الأحمر تاريخا مشرفا لكرة اليد من خلال تحقيق 5 ألقاب أفريقيا من أصل 10 مشاركات، والمشاركة فى 9 بطولات عالم، فضلا عن المشاركة فى 4 دورات أولمبية، آخرها تحقيق المركز الرابع فى طوكيو 2020.

أحمد الأحمر هو صاحب أكبر عدد من البطولات القارية مع نادى واحد وهو الزمالك، بتحقيقه 13 بطولة قارية معه، وهو الهداف التاريخى لكأس العالم للأندية، كما حقق العديد من الألقاب الفردية فى كل البطولات التى شارك فيها سواء مع الأندية أو منتخب مصر، وتنوعت ما بين أفضل ظهير أيمن، وأفضل لاعب، وهداف البطولة، وفى أغلب البطولات جمع بين الثلاثة ألقاب، بالإضافة إلى رجل المباراة اللقب الذى يحققه فى أغلب المباريات التى شارك فيها ولو لدقائق معدودة، سواء محلية أو قارية أو عالمية.

ولد أحمد الأحمر فى 27 يناير عام 1984، لعائلة زملكاوية، فهو نجل كابتن القلعة البيضاء فى اليد، مصطفى الأحمر، وحصد الأحمر مع منتخب مصر 10 بطولات، موزعين إلى 4 أمم أفريقيا أعوام 2004 و2008 و2016 و2020، وتوج مع الفراعنة بذهبية دورة الألعاب الإفريقية 3 مرات، ولقبين دورة الألعاب العربية، ومرة بطولة ألعاب البحر المتوسط.

ويرصد الخليج 365 لقطات للاعب أحمد الأحمر فى الصور التالية :