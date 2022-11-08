شكرا لقرائتكم خبر عن برونو سافيو ينتظم فى تدريبات الأهلى اليوم بعد سلبية مسحة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم البرازيلى برونو سافيو صانع ألعاب النادى الأهلى، اليوم الثلاثاء، فى تدريبات المارد الأحمر بعدما خضع لثلاث مسحات لكورونا جاءت نتيجتها سلبية بعد معاناته من نزلة برد فى الأيام الأخيرة أبعدته عن تدريبات المارد الأحمر.

ولجأ مسئولو الأهلى لخطوة جديدة من أجل تسهيل التواصل بين برونو سافيو وباقى زملائه وأعضاء الجهاز الفنى، من خلال حصوله على كورسات فى اللغة الإنجليزية لتسهيل تواصله مع باقى زملائه الفترة المقبلة، لاسيما أن سافيو عانى خلال الفترة الماضية من فقدان التواصل مع باقى اللاعبين.

وأقدم مسئولو النادى الأهلى على هذه الخطوة لحل مشكلة انسجام برونو سافيو مع باقى زملائه، لاسيما أن اللاعب يتحدث اللغة البرتغالية، التى لا يجيدها اللاعبون وأعضاء الجهاز الفنى، بخلاف أن هناك عدداً كبيراً من لاعبى الأهلى يجيدون تحدث اللغة الإنجليزية، وهو ما يسهل من إجراءات التواصل مع سافيو إذا ما أتقن بعض المصطلحات الإنجليزية.