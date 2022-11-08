شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يختتم استعداداته لمواجهة أول أغسطس فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق فيوتشر، بقيادة علي ماهر، استعداداته اليوم لمواجهة أول أغسطس المرتقبة بالكونفدرالية، والمقرر لها غدا الأربعاء، باستاد السلام ضمن منافسات إياب دور الـ 32 التكميلي، وكانت مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين الأربعاء الماضي باستاد 11 نوفمبر بأنجولا قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ووصل فريق أول أغسطس إلى القاهرة مساء الأحد الماضي، وكان فريق فيوتشر قد استأنف تدريباته اليومية السبت الماضي، بعد الحصول على راحة لمدة 24 ساعة فقط، عقب العودة من أنجولا، ويكفي فريق فيوتشر التعادل سلبيا خلال المباراة لحسم التأهل.

وكان فيوتشر قد نجح فى انتزاع أول ثلاث نقاط له فى الدورى العام، بعد الفوز فى الجولة الأولى على حرس الحدود بهدفين نظيفين، فى اللقاء الذى أقيم على استاد المكس بالإسكندرية، بينما تعادل مع المقاولون العرب سلبياً فى الجولة الثانية والتى أقيمت على استاد السلام.