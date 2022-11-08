إصابة محمود عبد المنعم كهربا بفيروس كورونا

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير إصابة محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادى الأهلى بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية، وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم "الأهلى أخضع كهربا لمسحة وجاءت نتيجتها إيجايبة لتتأكد إصابته بفيروس كورونا".

ويضيف شوبير "الأهلى قرر إبعاد كهربا عن التدريبات ووضعه تحت الملاحظة الطبية فى العزل المنزلى لحين التأكد من سلبية مسحته، موضحاً أن كهربا أجرى 3 مسحات وجاءت كلها إيجابية لتتأكد إصابته بفيروس كورونا".

ويواصل فريق الكرة بالنادى الأهلى تدريباته اليومية استعداداً للارتباطات المقبلة محلياً، ويخوض الفريق اليوم آخر مران له قبل الحصول على إجازة خمسة أيام تبدأ من غد الأربعاء، وتستمر حتى 13 من الشهر ذاته، بعدها يستأنف الفريق تدريباته استعداداً للارتباطات المقبلة وأولها مباراة المقاولون العرب بكأس مصر.

كما كشف الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الأهلى استقر على منح الفرصة لثنائى حراسة المرمى على لطفى ومصطفى شوبير في البطولات المقبلة.

وقال شوبير "الأهلى قرر أن يظهر على لطفى في عرين الفريق في مباريات كأس مصر بينما يستمر محمد الشناوى في مباريات الدوري ودوري الأبطال الأفريقى".

ويضيف شوبير "بينما سيظهر مصطفى شوبير فى عرين الأهلى خلال مباريات كأس رابطة الأندية المحترفة".

وتابع شوبير "الأهلى بهذا السيناريو يريد تجهيز كل الحراس ومنحهم الفرصة كاملة للمشاركات فى مختلف البطولات".