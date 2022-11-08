شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يواجه شبابه اليوم وديًا استعدادًا للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول بنادي فاركو، بقيادة البرتغالى نونو ألميدا، مباراة ودية اليوم الثلاثاء مع فريق الشباب بالنادى مواليد 2001، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي بالجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز المقرر لها الأربعاء 23 نوفمبر فى الخامسة مساءً باستاد الإسكندرية.

ويخوض فاركو تدريباته تحت قيادة نونو ألميدا على فترتين، الأولى العاشرة صباحًا داخل الجيم، والرابعة مساءً بالملعب، لتجهيز اللاعبين وزيادة الحمل التدريبي أثناء فترة توقف الدوري.

ويحتل نادي فاركو المركز السادس بمسابقة الدوري بعد مرور 3 جوالات برصيد 5 نقاط بعدما تعادل مرتين فى ثلاث جولات بالدورى، حيث افتتح مسيرته بالتعادل الإيجابى مع البنك الأهلى بهدف لكل فريق قبل أن يحقق الفوز على حرس الحدود بهدف قاتل فى الجولة الثانية للمسابقة ثم تعادل سلبياً مع المقاولون العرب فى آخر ظهور بالمسابقة.

وتولى نونو ألميدا تدريب فاركو فى 24 مباراة حتى الآن حقق التعادل فى 15 لقاء مقابل 5 انتصارات وأربع هزائم.