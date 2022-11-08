شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يبدأ وضع الخطة البديلة حال استمرار سوء النتائج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت إدارة نادى بيراميدز وضع عدة سيناريوهات للمرحلة المقبلة، فى ظل التراجع الملحوظ لمستوى الفريق وكذلك النتائج، وكان آخرها الخسارة من فريق نيجيليك بطل النيجر بهدف دون رد فى مباراة الذهاب التى جمعتهما على ملعب جينيرال سيني كونتشي بمدينة نيامي عاصمة النيجر فى إطار مواجهات دور الـ32 الإضافى من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ومن قبلها سوء النتائج فى مسابقة الدوري الممتاز.

وحرصت إدارة بيراميدز على رسم عدة سيناريوهات تحسبًا لحدوث أى إخفاقات أخرى، أو توديع الفريق لبطولة الكونفدرالية مبكرًا، وبدأت الإدارة وضع عدة أسماء مرشحة لتولى القيادة الفنية بدلاً من اليوناني تاكيس جونياس، كما حددت بعض العقوبات التى سيتم توقيعها على اللاعبين حالة حدوث إخفاقات جديدة.

وتلقى بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن تحديد موعد وطاقم حكام مباراة الفريق أمام نيجيليك بطل النيجر فى إياب دور الـ 32 الإضافى من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وتقرر إقامة المباراة فى السابعة مساء غدًا الأربعاء 9 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولي، بعد قرار إدارة بيراميدز بإغلاق ملعب الدفاع الجوى للانتهاء من أعمال الصيانة الدورية وزراعة البذرة الشتوية بالملعب.

ويدير المباراة طاقم حكام من مالى بقيادة الحكم بابو تراوري، ويعاونه موديبو ساماكي المساعد الأول، وأمادو بيلي المساعد الثاني، وإبراهيما كيتا الحكم الرابع، ويراقب المباراة أحمد مويجي، من تنزانيا، ويراقب الحكام جيروم إيفونج من الجابون، والدكتور محمد سلطان من مصر لمتابعة إجراءات فيروس كورونا.