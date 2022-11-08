شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يخوض مرانه الأخير اليوم قبل الحصول على راحة 5 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل فريق الكرة بالنادى الاهلى تدريباته اليومية استعداداً للارتباطات المقبلة محلياً، ويخوض الفريق اليوم آخر مران له قبل الحصول على إجازة خمسة أيام تبدأ من غد، الأربعاء، وتستمر حتى 13 من الشهر ذاته، بعدها يستأنف الفريق تدريباته استعداداً للارتباطات المقبلة وأولها مباراة المقاولون العرب بكأس مصر.

وستكون أول مباراة رسمية للأهلي بعد نهاية التوقف الدولي يوم 27 نوفمبر الجاري أمام المقاولون العرب في ربع نهائي النسخة الماضية من كأس مصر.

وحقق الأهلي أرقاما جيدة تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الذى تولى المسئولية خلفاً للبرتغالي ريكاردو سواريز، وخاض الأهلي تحت قيادة كولر 6 مباريات رسمية، حتى الآن، بواقع مباراتين فى دوري أبطال أفريقيا، فاز خلالهما على اتحاد المنستيري التونسي بهدف نظيف بملعب الأخير خلال لقاء الذهاب لدور الـ32 للبطولة الأفريقية قبل أن يفوز فى لقاء العودة بالقاهرة بثلاثية نظيفة.

وفى الدورى، قاد كولر الأهلي فى 3 مباريات فاز بها جميعاً، حيث تغلّب على الإسماعيلي وأسوان بهدف نظيف فى أول جولتين، قبل أن يكتسح الداخلية بأربعة أهداف مقابل هدف فى الجولة الثالثة.

وفى السوبر المحلى، فاز الأهلي تحت قيادة كولر على الزمالك يوم 28 أكتوبر الماضى بثنائية نظيفة خلال المباراة التى أقيمت بالإمارات وتوج الأهلى بلقب السوبر.

وبذلك يكون الأهلي قد سجل 12 هدفاً فى 6 مباريات رسمية تحت قيادة كولر الذى تولى مسئولية تدريب الفريق خلفاً للبرتغالي ريكاردو سواريز.

وقدم دفاع الأهلي عروضاً جيدة تحت قيادة مدربه السويسرى، ونجح المارد الأحمر فى الخروج بشباكه نظيفة خلال 5 مباريات واستقبل هدفاً وحيداً فى مواجهة الداخلية.