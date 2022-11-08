شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يواجه المنصورة وديا اليوم استعدادا لعودة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق غزل المحلة نظيره المنصورة على استاد غزل المحلة في مباراة ودية اليوم الثلاثاء، استعدادا لاستئناف المباريات فى القسم الثانى.

ويحل فريق المنصورة ضيفا ثقيلا على أبو قير للأسمدة فى الجولة الخامسة من منافسات مجموعة بحرى والإسكندرية بالقسم الثانى المقرر لها الإثنين 14 نوفمبر الجارى.

ويأمل أحمد سارى فى تجهيز لاعبى المنصورة لهذه المواجهة القوية؛ لمواصلة نتائجه الرائعة هذا الموسم.

ويعتلى فريق المنصورة صدارة مجموعة بحرى والإسكندرية برصيد 10 نقاط، جمعها من 3 انتصارات وتعادل، ولم يذق أبناء المنصورة طعم الهزيمة حتى الآن.

فى المقابل، يحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع فى ترتيب جدول الدورى المصرى الممتاز بعد مرور 3 جولات فقط، حيث حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى مواجهة، سجل لاعبوه 4 أهداف واستقبلوا هدفين، تحت قيادة اليونانى بابا فاسيليو.