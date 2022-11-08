شكرا لقرائتكم خبر عن نيجليك بطل النيجر يخوض تدريبه الأساسى على استاد القاهرة قبل لقاء بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق نيجليك بطل النيجر تدريبه الأساسى والختامى على استاد القاهرة الدولى، مساء اليوم، الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة بيراميدز غدًا الأربعاء فى إياب دور الـ32 مكرر بالكونفدرالية.

وتقام مباراة العودة فى الدور الإضافى 32 بالكونفدرالية أمام نيجليك بطل النيجر فى السابعة مساء الأربعاء 9 نوفمبر الجاري، باستاد القاهرة الدولي، بعد قرار إدارة بيراميدز بإغلاق ملعب الدفاع الجوى للانتهاء من أعمال الصيانة الدورية وزراعة البذرة الشتوية بالملعب.

ويدير المباراة طاقم حكام من مالى بقيادة الحكم بابو تراوري، ويعاونه موديبو ساماكي المساعد الأول، وأمادو بيلي المساعد الثاني، وإبراهيما كيتا الحكم الرابع، ويراقب المباراة أحمد مويجي، من تنزانيا، ويراقب الحكام جيروم إيفونج من الجابون، والدكتور محمد سلطان من مصر لمتابعة إجراءات فيروس كورونا.

وكانت مباراة الذهاب بين بيراميدز ونيجليك في نيامي عاصمة النيجر انتهت بفوز صاحب الأرض بهدف دون مقابل.