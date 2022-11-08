شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ حافل بالإنجازات.. تعرف على بطولات الأحمر نجم اليد بعد الاعتزال الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سطر أحمد الأحمر نجم منتخب مصر لكرة اليد ونادى الزمالك نهاية مشواره الدولى مع الفراعنة باعتزاله اللعب دولياً بعد كتابة تحقيق رحلة حافلة بالإنجازات.

ونجح الأحمر فى تحقيق عدد كبير من الألقاب فى مسيرته مع المنتخب وأيضا مع الزمالك الذى لم ينه رحلته معه حتى الآن.

و يرصد الخليج 365 بطولات الأحمر كالتالى:

بطولات أحمد الأحمر مع منتخب مصر 5 ألقاب أمم أفريقيا 3 ألقاب لدورة الألعاب الأفريقية 2 ألقاب لدورة الألعاب العربية لقب دورة ألعاب البحر المتوسط الهداف التاريخي لمنتخب مصر في كأس العالم برصيد 277 هدف الهداف التاريخي لمنتخب مصر في الأولمبياد برصيد 105 هدف الهداف التاريخي لمنتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا برصيد 283 هدف بطولات أحمد الأحمر مع الزمالك 8 بطولات لدوري المحترفين 5 ألقاب لكأس مصر 4 بطولات لكأس السوبر لقب لكأس سوبر المحترفين 5 بطولات لدوري أبطال إفريقيا 4 ألقاب لكأس الكؤوس 6 بطولات لكأس السوبر الإفريقي

ولد أحمد الأحمر فى 27 يناير عام 1984، لعائلة زملكاوية، فهو نجل كابتن القلعة البيضاء فى اليد، مصطفى الأحمر و لكنه فضل لعب كرة اليد عن كرة القدم بالرغم من ممارسته للعبتين معا فى مرحلة الناشين.