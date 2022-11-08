شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يعد محمد صبحى بالمشاركة فى مباريات الزمالك بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وعد الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، محمد صبحى حارس مرمى الفريق بمنحه فرصة المشاركة فى مواجهات بطولة كأس مصر، حتى يضمن الجهاز الفني الفني جاهزية الحارس من الناحية الفنية لإمكانية الاستعانة بخدماته فى المرحلة المقبلة، والتى ستشهد ضغط مباريات كبير على الزمالك ما بين بطولة الدورى وكأس مصر ودورى أبطال أفريقيا وكأس الرابطة.

وتحدث البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك مع محمد صبحى، مؤكدًا أنه سيحصل على فرصة حقيقية للظهور والتأكيد على أحقيته فى التواجد ضمن قائمة منتخب مصر الفترة المقبلة، وطالبه بالتركيز فى التدريبات والعمل على انتظار الحصول على الفرصة الحقيقية التى سيعود للظهور فيها من جديد.

ويسعى الجهاز الفنى لاحتواء حزن محمد صبحى حارس مرمى الفريق بعد استبعاده من معسكر منتخب مصر المقرر انطلاقه في الفترة من 7 إلى 18، ويتخلله مباراة ودية أمام بلجيكا يوم 18 نوفمبر الجاري، وتم الاتفاق على إقامة المعسكر على فترتين الأولى من 7 إلى 11 والثانية من 13 إلى 18 نوفمبر، حيث تم اختيار ثلاثة حراس للمعسكر هم محمد الشناوي ومحمد عواد ومحمود جاد، واستبعاد صبحى رغم أنه كان من ضمن القائمة في المعسكرات الماضية.

ومن المنتظر أن يلعب الزمالك والمصري في دور الثمانية لكأس مصر 26 نوفمبر الجاري، ويتجدد اللقاء بين الفريقين في الدوري المصري مطلع ديسمبر ضمن مواجهات الجولة الخامسة.