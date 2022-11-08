شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. بتروجت يواجه النجوم وحلوان العام وديا استعدادا لبورتو السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجت مباراتين وديتين، عصر اليوم الثلاثاء، على الملعب الفرعي لاستاد بتروسبورت في التجمع الخامس، استعدادا لاستئناف مسابقة دوري الدرجة الثانية.

وقرر الجهاز الفني أن يواجه كل من النجوم وحلوان العام، عصر اليوم في مباراتين وديتين قبل خوض لقاء بورتو السويس في الجولة الخامسة للدوري.

ويسعى هيثم شعبان، المدير الفني لفريق بتروجت، إلى زيادة حالة الانسجام بين اللاعبين، وزيادة الفاعلية الهجومية على المرمى، وزيادة قوة خط الدفاع الذي لم يستقبل سوي هدف واحد من أربع مباريات، بعد أن احتسب ضد الفريق ركلتي جزاء.

وكان مجلس إدارة نادي بتروجت قد أصدر بيانا إعلاميا، خلال الساعات القليلة الماضية، أكد خلاله استمرار هيثم شعبان في منصبه على رأس الجهاز الفني، حتى نهاية عقده.

ويستعد فريق بتروجت لمواجهة بورتو السويس في الرابع عشر من شهر نوفمبر الجاري، ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة دوري الدرجة الثانية.