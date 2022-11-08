شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بث مباشر مباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني اليوم الثلاثاء 8_11_2022 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نجح برشلونة في الوصول إلى النقطة 34 بصدارة الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن ريال مدريد علما بأن النادي الملكي خاض مباراة أقل، بعد فوز البارسا على ألميريا بثنائية نظيفة في ليلة توديع جيرارد بيكيه.

حيث يأمل المدرب تشافي هيرنانديز في أن يتمكن من الوصول إلى التوقف الدولي بالصورة المثالية في الدوري الإسباني بالفوز على أوساسونا والاستمرار في سباق منافسة الريال على درع الليجا.

كما ان أوساسونا يعيش بداية مميزة للغاية هذا الموسم مع مدربه أراستي، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 23 نقطة، ولم يُهزم في آخر 4 مباريات، ففاز في 3 وتعادل في واحدة.

موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا في الدوري الإسباني هو الثلاثاء الموافق 8 نوفمبر 2022 بملعب "إل سادار".

وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر والنصف صباحًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وأوساسونا في الدوري الإسباني



تبث فعاليات الدوري الإسباني بصورة حصرية عبر قنوات "بي إن سبورتس" ومن المقرر أن تذاع مباراة برشلونة وأوساسونا عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

كما يمكنك متابعة المباراة على الإنترنت من خلال تطبيق تود.

تشكيل برشلونة المتوقع ضد أوساسونا



من المتوقع أن يعتمد المدرب تشافي هيرنانديز على تشكيلته المعتادة 4-3-3.

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: جوردي ألبا وإريك جارسيا وأندرياس كريستنسن وهيكتور بيليرين

خط الوسط: بيدري وسيرجيو بوسكيتس وفرينكي دي يونج

الهجوم: عثمان ديمبلي وروبرت ليفاندوفسكي ورافينيا



غيابات برشلونة أمام أوساسونا



يغيب عن برشلونة رونالد أراوخو وسيرجي روبيرتو وجول كوندي وفرانك كيسي للإصابة، فيما يظل موقف ممفيس ديباي مجهولًا بعض الشيء حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن المباراة ستكون الأولى دون جيرارد بيكيه حتى على مقاعد دكة البدلاء، بعد إعلان اللاعب اعتزاله كرة القدم.

تشكيل أوساسونا المتوقع أمام برشلونة



من المتوقع أن يعتمد المدرب أراستي على تشكيلته المعتادة 4-3-3:

حراسة المرمى: أيتور فيرنانديز

خط الدفاع: مانو سانشيز ودافيد جارسيا وأوناي جارسيا وروبن بينيا

خط الوسط: موي جوميز ولوكاس تورو وأيمار أوروز

الهجوم: كيكي بارخا وأنتي بوديمير وتشيمي أفيلا

ترتيب الدوري الإسباني 2022-2023

برشلونة 34 نقطة

ريال مدريد 32 نقطة

أتلتيكو مدريد 24 نقطة

ريال بيتيس 23 نقطة

أوساسونا 23 نقطة

ريال سوسييداد 22 نقطة

أتلتيك بيلباو 21 نقطة

فياريال 18 نقطة

رايو فاييكانو 18 نقطة

بلد الوليد 17 نقطة