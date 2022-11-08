شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرزهم إيلون ماسك.. مستقبل نادي ليفربول بين 5 أثرياء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يبحث نادي ليفربول الإنجليزي عن مالك جديد للنادي بعد عرضه للبيع بشكل مفاجئ.

وأعلنت إدارة ليفربول في بيان رسمي عرضها النادي للبيع بعد أكثر من 12 عامًا، على استحواذ مجموعة "فينواي" الاستثمارية الأمريكية على أسهم النادي الإنجليزي.

وبعدما رأى المالك الرئيسي جون دبليو هنري، وتوم فيرنر رئيس مجلس الإدارة، أن الوقت قد حان لبيع النادي، ظهرت تساؤلات حول الملاك الجدد للنادي.

وقال بيان مجموعة فينواي الرياضية الأمريكية "FSG" إنه سيتم النظر في العروض إذا كانت "في مصلحة ليفربول".

ورصدت صحيفة "صن" 5 أسماء يمكنهم تحمل تكاليف امتلاك النادي بعدما أبدوا في السابق اهتمامًا بشراء فريق من الدوري الإنجليزي الممتاز.

السير جيم راتكليف

وضعت الصحيفة البريطانية اسم السير جيم راتكليف على رأس المرشحين، مشيرةً إلى أنه أغنى رجل في بريطانيا، حيث تقدر ثروته بـ 15 مليار جنيه إسترليني.

ويمتلك راتكليف بالفعل فريق نيس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، ونادي لوزان سبورت السويسري، وفريق الدراجات إينيوس غريناديرس.

في وقت سابق من هذا العام، دخل راتكليف في سباق على شراء تشيلسي، لكنه فشل في إتمام الصفقة، حيث انتقلت ملكية النادي إلى صندوق استثماري يضم عددا من رجال الأعمال على رأسهم الأمريكي تود بويلي.

كذلك كشف راتكليف عن رغبته في شراء نادي مانشستر يونايتد، لكنه تراجع في ظل "عدم اهتمام الملاك بالبيع".

محسن بيرق

محسن بيرق هو ملياردير تركي صنع إمبراطوريته البالغة قيمتها 8 مليارات جنيه إسترليني بالاستثمار في عدة مجالات، ويرأس حاليا شركته الخاصة "AB Group Holding"، التي تنشط في السياحة والعملات المشفرة والبناء.

بيرق كان قريبا من شراء تشيلسي خلفا للروسي رومان أبراموفيتش، حتى أن الأخير سافر إلى تركيا لمقابلته، إلا أن تود بويلي تولى المهمة في النهاية.

وكان بيرق أدلى بتصريحات إعلامية قال فيها: "نحن نتفاوض بشأن شروط شراء تشيلسي مع محامي رومان أبراموفيتش، نحن في مرحلة التفاوض على التوقيعات وسنرفع العلم التركي في لندن قريبا".

بيلي بين

بيلي بين رجل أعمال أمريكي، وصنع اسمه كلاعب بيسبول، ويمتلك بالفعل نسبة 11% من مجموعة فينواي المالكة لليفربول، وهو ما يقربه من شراء النسبة المعروضة للبيع.

ويعتبر بين في الوقت الحالي الاسم الأقرب لشراء ليفربول، بعد أن قدَّر الصفقة بنفسه بنحو 3 مليارات جنيه إسترليني.

وسبق أن تعاون بيلي بين مع شركة الاستثمار الأمريكية "RedBird Capital Partners" لمحاولة شراء تشيلسي في وقت سابق من هذا العام، لكنه فشل.

إيلون ماسك

يعد إيلون ماسك مالك "تويتر" الجديد، أحد أكثر الأسماء شيوعا في قائمة المرشحين لامتلاك ليفربول.

وتقدر ثروة ماسك بنحو 175 مليار يورو، وجاء في القائمة بعدما أعلن اهتمامه بشراء مانشستر يونايتد في وقت سابق من هذا العام.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأمر لن يكون مفاجئا إذا انقض إيلون ماسك على شراء نادي ليفربول، ليضمه إلى مجموعته التي تضم بجانب تويتر شركتي تيسلا وسبيس إكس.

ليبرون جيمس

وصفت "صن" وضع اسم ليبرون جيمس أسطورة كرة السلة بالأمر المفاجئ، لكنها أوضحت أنه يمتلك حصة من أسهم نادي ليفربول منذ عام 2011، تقدر بـ2%.

ويبقى أن نرى ما إذا كان ليبرون جيمس سيحاول زيادة تلك الحصة، عن طريق شراء بعض الأسهم، أو الانسحاب من الصفقة تماما.

وتقدر ثروة ليبرون جيمس بنحو مليار جنيه إسترليني فقط، ولذلك فإن الاستحواذ بشكل كامل على النادي يبدو غير مرجح.