الامارات | سعيد الشامسي يظفر بكأس الوصل للإسطبلات الخاصة للقدرة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز الفارس سعيد أحمد الشامسي بلقب كأس الوصل للإسطبلات الخاصة للقدرة لمسافة 119 كيلومتراً، أمس، في افتتاح موسم سباقات القدرة بمدينة دبي الدولية في سيح السلم، بمشاركة 72 فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات الخاصة وأندية الفروسية في الدولة.

وحسم الشامسي المركز الأول بعدما تصدر السباق في المراحل الأربع على صهوة الجواد «بولي» المملوك لإسطبلات إس إس، بينما جاء في المركز الثاني الفارس منصور خميس على صهوة الجواد «أبيكس» المملوك لإسطبلات زعبيل، وحل في المرتبة الثالثة الفارس عبدالله علي العامري على صهوة الجواد «بوبانغ الأندلس» المملوك لإسطبلات زعبيل.

أما بالنسبة إلى مراحل السباق، فقد تصدر الفارس سعيد أحمد الشامسي المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً على صهوة الجواد «بولي» المملوك لإسطبلات إس إس مسجلاً زمناً قدره 1:22:45 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس غيث عبدالواحد على صهوة الجواد «إسبرينزا» المملوك لإسطبلات إس إس مسجلاً زمناً قدره 1:22:57 ساعة، وحلت في المركز الثالث الفارسة طاهرة إبراهيم على صهوة الجواد «تاباتي آر إم» المملوك لإسطبلات الكمدة مسجلة زمناً قدره 1:23:01 ساعة.

وحافظ الفارس سعيد الشامسي على الصدارة في المرحلة الثانية لمسافة 32 كيلومتراً بعدما سجل زمناً قدره 1:11:18 ساعة، بينما تقدمت الفارسة ميثاء محمد القبيسي من المركز الخامس إلى الثاني على صهوة الجواد «سي إل كوبلاي» المملوك لإسطبلات زعبيل بزمن قدره 1:11:29 ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس محمد أحمد المري متقدماً من المركز الثامن على صهوة الجواد «إل إل شاروا» المملوك لإسطبلات زعبيل 3 مسجلاً زمناً قدره 1:10:55 ساعة.

ولم تحدث تغييرات في المراكز الثلاثة الأولى بالمرحلة الثالثة لمسافة 27 كيلومتراً بعدما تمسك الفارس سعيد الشامسي بالصدارة مسجلاً زمناً قدره 1:14:58 ساعة، كما حافظت الفارسة ميثاء محمد القبيسي على المركز الثاني مسجلة زمناً بلغ 1:14:25 ساعة، وجاء الفارس محمد أحمد المري في المركز الثالث بزمن قدره 1:14:13 ساعة.

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فارساً وفارسة من مختلف الإسطبلات الخاصة وأندية الفروسية في الدولة شاركوا في السباقات.