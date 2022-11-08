الامارات | أبرز مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الدوري الإسباني
إلتشي - جيرونا 22:00
أتلتيك بيلباو - بلد الوليد 23:00
أوساسونا - برشلونة 00:30
سبيزيا - أودينيزي 21:30
نابولي - إمبولي 21:30
كريمونيزي - ميلان 23:45
الدوري الألماني
فولفسبورغ - دورتموند 21:30
بايرن ميونيخ - فيردر بريمن 23:30
شتوتجارت - هيرتا برلين 23:30
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