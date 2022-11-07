الونش يجري عملية جراحية في إنجلترا

محمد اسماعيل - القاهرة - يجري محمود حمدي الونش، مدافع الزمالك، غدا الثلاثاء، العملية الجراحية بعد اصابته بقطع في وتر الخلفية.

وسافر الونش إلى إنجلترا صباح اليوم الاثنين، من أجل إجراء العملية الجراحية التي تحدد موعدها صباح الغد.

وقامت إدارة الكرة بالزمالك بقيادة أمير مرتضى منصور بتنسيق سفر الونش لإنجلترا من أجل العلاج بأحدث الأجهزة الطبية، بجانب التواصل مع الطبيب الذي سيجري العملية للاعب قبل سفره.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.