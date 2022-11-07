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"غياب ثلاثي الفريق".. فينيسيوس يقود هجوم ريال مدريد أمام رايو فاليكانو بالدوري الإسباني

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محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، تشكيلة فريقه لمواجهة رايو فاليكانو، في المباراة المقامة خلال الجولة الـ13 من .

ويحتل المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة، بينما يأتي رايو فاليكانو في المركز التاسع برصيد 18.

ويغيب كلًا من: كريم بنزيما وأنطونيو روديجر؛ بسبب تعرضهم للإصابة، كما غاب عن قائمة الفريق الملكي، توني كروس للإيقاف بسبب حصوله على بطاقة حمراء.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال – إيدير ميليتاو – دافيد ألابا – فيرلاند ميندي

خط الوسط الوسط: تشواميني – فيدي فالفيردي – لوكا مودريتش

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – رودريجو – ماركو أسينسيو

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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