"غياب ثلاثي الفريق".. فينيسيوس يقود هجوم ريال مدريد أمام رايو فاليكانو بالدوري الإسباني

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، تشكيلة فريقه لمواجهة رايو فاليكانو، في المباراة المقامة خلال الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة، بينما يأتي رايو فاليكانو في المركز التاسع برصيد 18.

ويغيب كلًا من: كريم بنزيما وأنطونيو روديجر؛ بسبب تعرضهم للإصابة، كما غاب عن قائمة الفريق الملكي، توني كروس للإيقاف بسبب حصوله على بطاقة حمراء.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال – إيدير ميليتاو – دافيد ألابا – فيرلاند ميندي

خط الوسط الوسط: تشواميني – فيدي فالفيردي – لوكا مودريتش

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – رودريجو – ماركو أسينسيو