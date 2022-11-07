"ليفربول وسيناريو متكرر".. مواجهات متفاوتة للأندية الإنجليزية في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

أقيمت قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم الإثنين، وأسفرت عن ثلاث مواجهات متفاوتة في المستوى للأندية الإنجليزية.

وأوقعت القرعة بطل الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي في مواجهة شبة سهلة أمام لايبزيج الألماني، ومواجهة متوسطة لتشيلسي أمام بروسيا دورتموند.

وجاءت المواجهة الأصعب لرفاق محمد صلاح حيث سيلتقي ليفربول نظيره ريال مدريد في مواجهة تحمل العديد من التحديات للريدز، بعد الهزيمة الأخيرة في نهائي دوري الأبطال الموسم الماضي.

تشيلسي وبروسيا دورتموند

وبشكل مفصل يدخل تشيلسي مواجهة بروسيا دورتموند، وهو يحتل المركز السابع في الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة، جمعها من 13 مباراة.

وفي دوري الأبطال صعد تشيلسي من المجموعة الخامسة، وهو المتصدر برصيد 13 نقطة وجاء إي سي ميلان في المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

وحقق تشيلسي بطولة دوري أبطال أوروبا مرتين في تاريخه موسم 2011-2012 ومؤخرًا موسم 2020-2021.

ويتطلع تشيلسي للفور بلقب البطولة الأغلى تحت القيادة الإدارية للملاك الجدد، بعد عملية بيعن النادي التي حدثت من رجل الأعمال الروسي إبراهيموفيتش إلى تود بويلي.

كما أن تشيلسي حقق بعض النتائج الإيجابية بعد تغييره المدير الفني للفريق توماس توخيل وتولي جراهم بوتر الفريق.

ويحتل بروسيا دورتموند المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الألماني، برصيد 25 نقطة، كما أنه صعد كمركز ثاني برصيد 9 نقاط في المجموعة السابعة.

مانشستر سيتي ولايبزيج

وفي نفس السياق يدخل مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي مواجهة شبة سهلة، أمام لايبزيج الألماني.

ويأتي مانشستر سيتي في مركز الوصافة في الدوري الإنجليزي، برصيد 32 نقطة خلف المتصدر أرسنال برصيد 34 نقطة.

ويأمل مانشستر سيتي في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، تحت قيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا الذي لا ينقصه سوى الفوز باللقب الأغلى مع الستي.

وصعد مانشستر سيتي لدور الـ16 وهو في صدارة المجموعة السابعة، بعدما حصل على 14 نقطة.

وودع مانشستر سيتي البطولة في النسخة السابقة على يد البطل ريال مدريد من الدور قبل النهائي بطريقة درامية، ولا يتمنى رفاق جوارديولا أن تتكرر هذا الموسم في أي دور.

ويقبع لايبزيج في المركز السادس في الدوري الألماني هذا الموسم برصيد 22 نقطة، جمعها من 13 مباراة.

ليفربول وريال مدريد

ونأتي للمباراة الأصعب للأندية الإنجليزية في دور الـ16 من دوري الأبطال، وهي لقاء ليفربول أمام حامل اللقب ريال مدريد.

ولا يخفى على أحد فوز ريال مدريد المتكرر على ليفربول في دوري أبطال أوروبا خلال السنوات القليلة الماضية، مما سبب عقده للفريق الإنجليزي، والتي كان أخرها الفوز في نهائي النسخة السابقة.

ويدخل ليفربول المواجهة وهو ليس في أفضل حالته حيث إنه يقبع في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة.

كما أن ليفربول صعد لدور الـ16 وهو في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، بعدما جمع 15 نقطة.

وتتجه أنظار الجميع حول تلك المباراة بالتحديد؛ لأن أخر مواجهة جمعت الفريقين كانت نهائي النسخة السابقة، والذي توج به ريال مدريد بعد الفوز بهدف نظيف.

كما أن ملك ليفربول محمد صلاح أصدر العديد من التصريحات المثيرة قبل هذا اللقاء، والتي أدت لشحن لاعبي ريال مدريد قبل النهائي.

ويدخل ريال مدريد المباراة وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني بعدما جمع 32 نقطة من 12 مباراة.