بينهم 9 مهاجمين.. مفاجآت في قائمة البرازيل الرسمية لكأس العالم 2022

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم تيتي القائمة النهائية لكأس العالم 2022 في دولة قطر المكونة من 26 لاعبًا، وشهدت وجود الظهير الأيمن المخضرم داني ألفيش، بينما كان الغائب الأكبر هو روبرت روبرتو فيرمينو نجم ليفربول الإنجليزي.

ويأتي ضم ألفيش (39 عامًا) إلى تشكيلة "سيليساو" -الساعي إلى لقبه المونديالي الأول منذ 2002 والسادس في تاريخه- رغم أنه لم يخض أي مباراة منذ شهرين مع فريقه بوماس المكسيكي.

قائمة البرازيل الرسمية لكأس العالم 2022

ويشكّل غياب فيرمينو عن التشكيلة المفاجأة الأبرز بعدما فضّل تيتي الاستعانة بمهاجم أرسنال غابريال جيسوس الذي كان غائبًا عن المعسكر الأخير للمنتخب، وزميله في النادي اللندني غابريال مارتينيلي وخصمهما في مانشستر يونايتد أنتوني.

ويعدّ المنتخب البرازيلي من أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب في المونديال القطري الذي ينطلق في 20 الشهر الجاري، وذلك بعد المشوار الرائع الذي حققه في تصفيات أميركا الجنوبية التي أنهاها في الصدارة بـ45 نقطة من 14 فوزًا و3 تعادلات دون أي هزيمة.

تشكيلة منتخب البرازيل الرسمية لكأس العالم 2022

حراسة المرمى: أليسون بيكر (ليفربول الإنجليزي)، إيدرسون (مانشستر سيتي الإنجليزي)، ويفيرتون (بالميراس).

الدفاع: داني ألفيس (بوماس المكسيكي)، دانيلو وأليكس ساندرو وبريمر (يوفنتوس الإيطالي)، ماركينيوس (باريس سان جيرمان الفرنسي)، تياغو سيلفا (تشلسي الإنجليزي)، إيدر ميليتاو (ريال مدريد الإسباني)، أليكس تيليس (إشبيلية الإسباني).

الوسط: كاسيميرو وفريد (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، فابينيو (ليفربول الإنجليزي)، برونو غيمارايش (نيوكاسل الإنجليزي)، لوكاس باكيتا (وست هام الإنجليزي)، إيفرتون ريبيرو (فلامنغو).

الهجوم: نيمار (باريس سان جيرمان الفرنسي)، رافينيا (برشلونة الإسباني)، فينيسيوس جونيور ورودريغو (ريال مدريد الإسباني)، ريشارليسون (توتنهام الإنجليزي)، أنتوني (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، غابريال جيزوس وغابريال مارتينيلي (أرسنال الإنجليزي)، بيدرو (فلامغنو).

وتبدأ البرازيل مشوارها في المونديال القطري في 24 الشهر الحالي ضد صربيا ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم سويسرا والكاميرون.

(فرانس برس)