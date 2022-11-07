شكرا لقرائتكم خبر 10 بطاقات حمراوات في نهائي السوبر الأرجنتيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت مواجهة كأس الأبطال (السوبر) لكرة القدم في الأرجنتين، أحداثا درامية في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة التي أقيمت صباح أمس.

وساد التعادل 1 - 1 بين ريسنغ وبوكا جونيورز حتى الدقائق الأخيرة من الوقت الإضافي، ولكن عند الدقيقة 118، سجل كارلوس ألكاراز هدف التقدم لمصلحة ريسنغ، قبل أن يتلقى بدوره بطاقة حمراء، بسبب طريقة احتفاله المستفزة أمام مشجعي بوكا جونيورز التي تسببت في إثارة غضب لاعبي بوكا، ليقوم الحكم بتوزيع خمس بطاقات حمراوات على لاعبي بوكا عقب فض الاشتباك.

وبالتالي تبقى في الفريق 6 لاعبين فقط في الملعب، وهو ما دفع الحكم لإعلان نهاية المباراة بفوز ريسنغ بنتيجة (2 - 1)، لأن عدد لاعبي بوكا بالملعب أقل من الحد القانوني (7)، ليطلق صافرته معلنا تتويج فريق ريسنغ بطلا لبطولة كأس الأبطال (السوبر الأرجنتيني). ولم يكتف حكم اللقاء بطرد اللاعبين المتواجدين فوق أرضية الميدان، إذ امتد الطرد ليشمل بعض اللاعبين البدلاء.

وكانت حصيلة اللقاء من البطاقات الحمراء سبعة لاعبين من بوكا وثلاثة من ريسنغ خلال المباراة.