شكرا لقرائتكم خبر سجل في 25 ملعبا.. صلاح يحقق أرقاما مميزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق النجم المصري محمد صلاح أرقاما عدة مميزة بعدما قاد فريقه ليفربول للفوز على مضيفه توتنهام بنتيجة 2 - 1 الأحد، في المرحلة الـ15 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل صلاح هدفي فريقه في الدقيقتين 11 و40، بينما أحرز المهاجم الدولي الإنجليزي هاري كين هدف توتنهام في الدقيقة 70.

ووفقا لما ذكرته شبكة «أوبتا» للإحصائيات، فقد وصل عدد الأهداف التي شارك صلاح في تسجيلها مع ليفربول هذا الموسم بكل المسابقات، إلى 19 هدفا، بواقع 14 هدفا و5 تمريرات حاسمة في 20 مباراة.

وأضافت الشبكة أن صلاح تخطى هذا الرقم مرة واحدة فقط خلال مواسمه الستة السابقة مع ليفربول، وكانت في موسم 2020 - 2021 عندما أسهم في تسجيل 28 هدفا بعد لعبه 20 مباراة.

من جانبها ذكرت شبكة «سكاي سبورتس» أن صلاح هز شباك ملعب «توتنهام هوتسبير ستاديوم» للمرة الأولى في مسيرته، ليرفع عدد الملاعب التي سجل فيها بالدوري الإنجليزي الممتاز إلى 25 ملعبا.

وأشارت الشبكة إلى أن ملعب «تيرف مور» الخاص ببيرنلي، هو الملعب الوحيد الذي لعب فيه صلاح ثلاث مباريات دون أن ينجح في التسجيل فيه.

أما شبكة «سكواكا» فقالت إن صلاح رفع رصيده إلى 14 هدفا في كل المسابقات هذا الموسم، ليأتي في المركز الثاني من حيث عدد الأهداف التي سجلها لاعبو الدوري الإنجليزي في كل المسابقات، وراء مهاجم مانشستر سيتي، الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند الذي سجل 23 هدفا، وأمام هاري كين صاحب الـ12 هدفا مع توتنهام.

من جهته أشاد المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، بنجم فريقه محمد صلاح، عقب الفوز على توتنهام.