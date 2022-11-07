قرعة أبطال أوروبا.. ليفربول في مواجهة نارية مع ريال مدريد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت قرعة دور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا ، والتي أقيمت في مدينة نيون السويسرية، بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، عن مواجهات نارية.

وأوقعت القرعة ليفربول الإنجليزي في مواجهة ريال مدريد الإسباني، في تكرار لنهائي نسخة نهائي الموسم الماضي، والتي حسمها الريال بالفوز بهدف نظيف.

كما سيلاقي باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره الألماني بايرن ميونخ.

وجاء لايبزيغ الألماني في مواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، وميلان الإيطالي أمام توتنهام الإنجليزي، وإنتر ميلان الإيطالي ضد بورتو البرتغالي، وبوروسيا دورتموند الألماني أمام تشيلسي الإنجليزي.

وسيقابل كلوب بروغ البلجيكي نظيره بنفيكا البرتغالي، بينما جاء آينتراخت فرانكفورت الألماني في مواجهة نابولي الإيطالي.

نتائج القرعة لدور الـ16







لايبزيغ الألماني - مانشستر سيتي الإنجليزي



كلوب بروج البلجيكي - بنفيكا البرتغالي



ليفربول الإنجليزي - ريال مدريد الإسباني



ميلان الإيطالي - توتنهام الإنجليزي



آينتراخت الألماني - نابولي الإيطالي



بوروسيا دورتموند الألماني - تشيلسي الإنجليزي



إنتر ميلان الإيطالي - بورتو البرتغالي



باريس سان جيرمان الفرنسي - بايرن ميونخ الألماني



نظام دور الـ16

ستلعب مواجهات دور الـ16 على مباراتين (ذهاب وإياب)، إذ سيخوض الفريق المتصدر جولة الإياب على ملعبه.

ويشار إلى أن نظام الهدف الاعتباري - قاعدة الهدف خارج الأرض بهدفين - قد ألغاه (يويفا) منذ الموسم الماضي.

وبالتالي إذا انتهت مباراتا الذهاب والإياب بالتعادل في مجموعهما، سيذهب الفريقان إلى أشواط إضافية، بغض النظر عن الأهداف المسجلة خارج الأرض.

وفي حال فشل أي منهما في تغيير النتيجة خلال الأشواط الإضافية، سيذهبان لركلات الترجيح للفصل بينهما.

مواعيد مباريات دور الـ16

ستقام مباريات الذهاب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يومي 14 و15 فبراير 2023، والدفعة الثانية بالأسبوع التالي في يومي 21 و22 فبراير.

أما مباريات الإياب فيقام الجزء الأول منها يومي 7 و8 مارس 2023، ويختم دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا بمباريات يومي 14 و15 مارس 2023.

مواعيد قرعة ربع ونصف النهائي والمباراة النهائية:

بعد الانتهاء من مباريات دور الـ16، سيجري (يويفا) قرعة الأدوار التالية في 17 مارس 2023.