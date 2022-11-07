هل يغيب سلمان الفرج أمام الأرجنتين؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استأنف الأخضر السعودي أمس برنامجه الإعدادي في المعسكر المقام حاليا بأبوظبي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم قطر 2022، والتي تنطلق يوم 20 من الشهر الحالي.

واكتفى المدير الفني هيرفي رينارد صباح أمس، بحصة استشفائية في مقر معسكر الأخضر لجميع اللاعبين.

على صعيد متصل أكدت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للاعب سلمان الفرج إصابته بمفصل الكتف، وسيواصل علاجه برفقة الجهاز الطبي للمنتخب.

ومن المتوقع أن يخضع لعلاج مكثف من أسبوع إلى أسبوعين، مما يعني غيابه عن مباراة الافتتاح أمام الأرجنتين، وذلك حسب درجة الإصابة.

في حين طمأن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، الجماهير السعودية على إصابة الفرج، مؤكدا أنها غير مقلقة وسيخضع للعلاج اللازم.

ميدانيا اكتفى الثلاثي (صالح الشهري، سلطان الغنام، ناصر الدوسري) بتمارين لياقية على أرضية الملعب.

من جهة أخرى منح المدير الفني لاعبي الأخضر فترة حرة بعد نهاية الحصة التدريبية، على أن يكون التجمع في مقر المعسكر.

ويواصل الأخضر اليوم استعداداته بحصة تدريبية عند الخامسة مساء بتوقيت السعودية على «ملعب قصر الإمارات».