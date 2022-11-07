اختبارات بدنية تحدد عودة شراحيلي والبيشي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عاود لاعبو الفريق الأول الكروي بنادي الاتحاد تدريباتهم بعد منحهم إجازة مطولة تزامنا مع فترة التوقف التي تأتي لاستكمال استعدادات المنتخبات لآخر مراحل التدريب قبل انطلاق كأس العالم في دولة قطر.

وبدأ اللاعبون تدريباتهم بمران استرجاعي تدريجي لفترة الانقطاع الطويلة، وذلك في أيامهم الأولى في معسكر يقام حاليا في دبي شهد تواجد نائب رئيس مجلس الإدارة والمشرف العام على الفريق الأول أحمد كعكي.

فيما اجتمع المدير الفني للفريق نونو سانتو باللاعبين لتهيئتهم قبل انطلاق المعسكر وشرح البرنامج الذي سيتم تطبيقه إلى جانب توضيح ملخص عما قدمه الفريق خلال اللقاءات الماضية التي خاضها في الدوري سواء من جوانب إيجابية أو سلبية.

وشارك جميع اللاعبين المنضمين للمعسكر في التدريبات الذي تركز على الجانب اللياقي، فيما أجرى الثنائي أحمد شراحيلي وعبدالعزيز البيشي اختبارات بدنية لقياس مدى استجابتهم للعلاج والتأهيل وخلال اليومين المقبلين كذلك سيتحدد مدى إمكانيتهم للعودة إلى التدريبات الجماعية.

من جهة ثانية أعلن الاتحاد عن قمصانه للموسم الجديد من دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، وقد جاء الأول بالخطوط التقليدية باللونين الأسود والأصفر، فيما جاء الثاني باللون الأبيض والثالث بالأسود، وحملت القمصان جميعا شعاري الاتحاد والشركة المصنعة.

العميد نشر تغريدات عدة حملت صورا لنجومه من فريقي الرجال والسيدات.