غول الإصابات يحجب نجوم العالم عن المونديال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضرب غول الإصابات نجوم المنتخبات الكروية المشاركة في مونديال قطر 2022 قبل انطلاقته بـ11 يوما، بعد أن تعرضوا لإصابات مختلفة يتطلب بعضها رحلة استشفاء طويلة جراء العلميات الجراحية التي أجروها أو إلى رحلات استشفاء لا تمكنهم من الالتحاق بمنتخبات بلدانهم في المونديال الذي يقام للمرة الأولى في الوطن العربي، والذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى الـ18 ديسمبر. وجاءت الإصابات لمختلف المنتخبات المشاركة من مختلف القارات. من أبرز اللاعبين المصابين فواز القرني (منتخب السعودية) الحارس أصيب بالرباط الصليبي في المعسكر التحضيري الحالي للمونديال، ويحتاج إلى تدخل جراحي و6 أشهر للعودة للملاعب. باولو ديبالا (منتخب الأرجنتين) أحد أبرز لاعبي منتخب التانجو، تعرض لإصابة عضلية تعرض لها قبل أسابيع بالدوري الإيطالي مع فريقه روما. ريس جيمس (منتخب إنجلترا) ظهير منتخب إنجلترا سيغيب بسبب إصابة تعرض لها في دوري أبطال أوروبا مع ناديه تشلسي. كالفن فيليبس (منتخب إنجلترا) تعرض للإصابة في بطولة أوروبا الأخيرة. جيني فينالدوم (منتخب هولندا) تعرض لكسر في الساق. نغولو كانتي (منتخب فرنسا) خضع لعملية جراحية بعد إصابته في عضلات الفخذ الخلفية. بول بوغبا (منتخب فرنسا) أصيب بوغبا في ركبته قبل بداية الموسم وخضع لجراحة في سبتمبر الماضي في غضروفه المفصلي. آرثر ميلو (البرازيل) تعرض لإصابة عضلية خلال الاستعداد مع فريقه ليفربول لمواجهة رينجرز في دوري أبطال أوروبا. ديوغو جوتا (البرتغال) سيغيب بسبب إصابة في ربلة الساق تعرض لها ضد مانشستر سيتي. بيدرو نيتو (منتخب البرتغال) خضع لجراحة في الكاحل بسبب إصابته أمام ويستهام يونايتد في أكتوبر. أبوبكر كمارا (منتخب فرنسا) أصيب في الركبة في سبتمبر. خيسوس تيكاتيتو (منتخب المكسيك) أصيب بكسر في كاحله الأيسر أثناء تدريبه مع ناديه المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني في أغسطس الماضي وخضع لجراحة. تيمو فيرنر (منتخب ألمانيا) تعرض للإصابة في كاحل القدم. بن تشيلويل (منتخب إنجلترا) تعرض للإصابة في الأوتار العضلية الخلفية. أليكسز سيلميكرز (منتخب بلجيكا) تعرض لكسر في ساقه، يحتاج لفترة علاج طويلة. رونالد أراوخو (منتخب أوروغواي) خضع لعملية جراحية في الوتر العلوي بالقدم اليمنى.

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