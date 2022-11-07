عودة منافسات دوري السيدات الجمعة المقبل

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وستستأنف منافسات الدوري الجمعة المقبل، ضمن مباريات الأسبوع الرابع، بعد أن أجلت مباريات الأسبوع الثالث من 28 أكتوبر الماضي إلى 6 ديسمبر المقبل.وسيعود الهلال إلى منافسات الدوري الممتاز وهو في حالة مثالية، بعد فوزه بالميدالية الذهبية لكرة القدم النسائية للصالات في دورة الألعاب السعودية 2022، إذ سيستقبل ضيفه شعلة الشرقية على ملعبه كلية العناية الطبية بالرياض.
وسيسعى وصيف الألعاب السعودية 2022، اليمامة إلى ترضية جمهوره، عندما يلاقي صاحب الأرض ومتذيل جدول الترتيب (سما) في الملعب الرديف باستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض.
وستكون مباراة فريقي الأهلي والنصر، قمة الأسبوع الرابع، عندما يتواجهان في الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.
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