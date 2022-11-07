حمدالله: خروجي من المنتخب المغربي نقطة سوداء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المغربي عبدالرزاق حمد لله، مهاجم الاتحاد، رغبته في العودة إلى تمثيل منتخب بلاده، وخوض منافسات كأس العالم 2022، مبديا أسفه الشديد لمغادرته معسكر «أسود الأطلس» في وقت سابق.

وقال حمد الله خلال تصريحات تليفزيونية: أنا ممتن للجمهور المغربي، فهو جمهور ذواق ويفهم الكرة. أود شكرهم على دعمهم لي في الفترة الماضية.

وأضاف: أنا على تواصل مع مدرب المنتخب المغربي، وليد الركراكي، وسعيد جدا بالحوار معه.

أنا مشتاق للعودة وتمثيل الوطن.

وأردف: كثير من وسائل الإعلام تقول إن علاقتي سيئة مع لاعبي المنتخب، وهذا غير صحيح، لدي علاقة مع 70% من اللاعبين وأتواصل معهم.

وتابع: خروجي من معسكر المنتخب المغربي نقطة سوداء في مسيرتي.

كان من المفترض ألا أرتكب هذا الخطأ الذي قمت به دون قصد.

وأعتذر للجمهور المغربي وكل المسؤولين على ما فعلته في 2019.

واسترسل: أتمنى العودة للمنتخب المغربي والمشاركة في كأس العالم.

لم أتوقف عن التدريبات، ولدي مواجهات ودية مع الاتحاد، وأنا جاهز معنويا ونفسيا ولياقيا للمونديال.