قطر كسرت القاعدة ونقلت المونديال للخريف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كسرت قطر قاعدة كأس العالم لكرة القدم، فبعدما كان يقام في يونيو ويوليو منذ بدايته وحتى الآن، سيقام للمرة الأولى في تاريخه في الخريف خلال نوفمبر، خشية مواجهة درجات حرارة قاسية.

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