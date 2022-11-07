فيتوريا يسمح لوسائل الإعلام بحضور مران منتخب مصر غدا

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة روى فيتوريا، السماح لوسائل الإعلام والمصورين بحضور 15 دقيقة من مران المنتخب الذى يقام فى الرابعة والنصف عصر غد الثلاثاء على استاد القاهرة الدولى.

وجاءت نتيجة المسحة التى خضع لها منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تحت إشراف الجهاز الطبي، بقيادة محمد أبو العلا، سلبية لجميع أفراد الجهاز واللاعبين، استعدادا لمعسكر نوفمبر والذى انطلق اليوم بالقاهرة.

وضم الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، 24 لاعبا إلى قائمة الفراعنة، وتم الاتفاق على إقامة المعسكر على فترتين الأولى من 7 إلى 11 والفترة الثانية من 13 إلى 18 نوفمبر.

وشهدت القائمة تواجد 8 لاعبين من الأهلي وهم: محمد الشناوي، أكرم توفيق، محمود متولي، حمدي فتحي، محمد مجدي قفشة، طاهر محمد طاهر، أحمد عبد القادر، محمد شريف، كما شهدت أيضا تواجد 7 لاعبين من الزمالك وهم: محمد عواد، عمر جابر، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة، عمرو عماد السيسي، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، و3 لاعبين من النادي المصري وهم: محمود جاد، حسين السيد، مروان حمدى، بالإضافة إلى لاعبين من الاتحاد السكندري هما: محمود علاء، مروان عطية، ولاعب واحد من كل من: باهر المحمدي (إسماعيلي)، محمود حمادة (فاركو)، مصطفي عبد الرؤوف "زيكو" (حرس الحدود)، أحمد ياسر ريان (سيراميكا).