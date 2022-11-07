شكرا لقرائتكم خبر عن الونش يجرى جراحة بوتر الخلفية فى إنجلترا غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجري غدا الثلاثاء محمود حمدي "الونش"، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، العملية الجراحية بعد إصابته بقطع في وتر الخلفية، وسافر الونش إلى إنجلترا صباح اليوم من أجل اجراء العملية الجراحية التي تحدد موعدها صباح الغد.

وقامت إدارة الكرة بالزمالك، بقيادة أمير مرتضى منصور، بتنسيق سفر الونش لإنجلترا من أجل العلاج بأحدث الأجهزة الطبية، بجانب التواصل مع الطبيب الذي سيجري العملية للاعب قبل سفره.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم 26 نوفمبر الجاري، على ملعب استاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.