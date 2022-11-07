شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفوز على وادى دجلة فى دورى سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بنادى الزمالك على نظيره وادى دجلة بنتيجة 3 / 0 فى إطار اول مواجهاته بالجولة الأولى من دورى سيدات الكرة الطائرة الممتاز للموسم المحلى 2022 / 2023.

وتشهد هذه الجولة لقاء بين الزهور مع الأهلى فى تمام الثامنة مساء، حيث تقام المنافسة هذا الموسم بنظام المرتبط أيضا.

وحدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر مبلغ 5000 جنيه غرامة على الأندية حال منع المحلل التقنى لأى فريق من التصوير فى المباريات.

وأعلن اتحاد الكرة الطائرة، السماح بوجود 4 مراقبين فى بعض مباريات الدورى الممتاز، التى ستكون على درجة كبيرة من الأهمية بالموسم الجديد، سواء فى مسابقات الرجال أو السيدات، وذلك بموافقة اللجنة العليا للحكام وبعد مراجعة الأمر بشكل دقيق.