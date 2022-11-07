تعرف على مواعيد مباريات منتخب مصر 2006 فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة، جدول مباريات منتخب مصر مواليد 2006 بقيادة محمد وهبة، في تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 17 عاما، والتى يفتتحها المنتخب بمواجهة ليبيا مساء الغد.

جدول مباريات منتخب مصر 2006 فى تصفيات افريقيا _

أسفر الاجتماع الفني لمباراة مصر وليبيا فى الجولة الأولى من بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 عاما، عن ارتداء الفراعنة للزي الأبيض الكامل.

ويواجه منتخب مصر للناشئين نظيره الليبي غدا فى السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة على استاد 5 جويليه فى الجزائر.

وحضر الاجتماع الفني الدكتور إيهاب الكومي رئيس البعثة، وأحمد سامي المدير الإداري لمنتخب مصر للناشئين.

ومن المقرر أن يفتتح المنتخب المصري مشواره في التصفيات بمواجهة ليبيا 8 نوفمبر، ثم تونس 11 نوفمبر، ويختتم مبارياته بمواجهة المغرب 14 نوفمبر.