شكرا لقرائتكم خبر عن اكتساح مصرى فى اليوم الأول ببطولة العالم للجامعات للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

افتتحت المصرية سنا إبراهيم مباريات المصريين في بطولة العالم للجامعات للاسكواش بفوزها في منافسات دور الـ16 بفردي اللاعبات على الهولندية مي فان ميجان بثلاثة أشواط دون مقابل، حيث فازت في الشوط الأول 11-4 وفي الشوط الثاني 11-2 وفي الشوط الثالث 11-2 أيضا، كما فازت المصرية نور أبو المكارم على الكورية يوون جانج 3-0 بواقع 11-4 و11-5 و11-6، في حين فاز يحيى النوساني على الكوري بونيون جي بنتيجة 11-6 في الثلاثة أشواط.

وأسفرت نتائج اليوم الأول في بطولة العالم للاسكواش عن النتائج التالية:

الهولندي ريمون مارينو 1 - 3 المجري بيتر سيزبني .. الكوري بونيون جي 3 - 2 المجري سيمون ناجي .. السويسري لوكا ويلهلمي 0 - 3 الكوري سيونج مين بارك .. الإسباني بابلو لوبيز 0 - 3 الكوري يونجونج لي.

وفي دور الـ32 بمنافسات اللاعبين جاءت النتائج كالتالي:

الجنوب أفريقي داني تريستن 3 - 0 الهولندي فرانك جاكوبس .. البولندي جاكوب بتلواني 0 - 3 الفرنسي ادوين كلاين .. التشيكي وندر ڤورليتش مع السويسرى سيفن ستيتلر .. كا هي هو لاعب هونج كونج 3 - 0 الياباني ناوكي سون .. الاسباني الفارو جايتن 0 - 3 الفرنسي جوشوا فينيرا .. الجنوب افريقي ريول فيدلر 3 - 0 الهولندي سيبستيان فرانسيسكو .. الياباني يوتا اندو 0 - 3 يات لونج شونج لاعب هونج كونج .. الفرنسي توفيك مخلافي 3 - 0 الجون افريقي جيرارد ميتشل .. البولندي فيليب جاروتا 3 - 1 الياباني شوتا ياسوناري

وجاءت نتائج منافسات اللاعبات كالتالي:

اليابانية شايون سونج 2 - 3 الفرنسية نينو ليمارشند .. السويسرية سيلين والسر 0 - 3 بو ونج لاعبة هونج كونج .. الجنوب افريقية تيجان روكس 0 - 3 .. الاسبانية مارتا دومينجز .. السويسرية سيندي ميرلو 3 - 0 الجنوب إفريقية هيلينا كويتزي .. المجرية ساره ناجي 0 - 3 لاعبة هونج كونج نجا شينج .. الفرنسية ليا باربياو 1 - 3 الهولندية فلور ماس.

في حين انتهت نتائج دور الـ32 متتالي للاعبين كالتالي:

التشيكي ديفيد زيمان 3-0 الكوري يونجونج لي .. الاسباني فيدال هيريرا 3-0 المجري بيتر سيزبني .. لاعب هونج كونج شيوك لاي 3-2 الكوري سيونج مين بارك.