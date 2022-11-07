شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفوز على مصر للتأمين فى ثانى تجاربه الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي على مصر للتأمين بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء الإثنين على ملعبه بالإسماعيلية، استعدادًا لاستئناف مشواره بمسابقة الدوري العام، سجل الهدفين محمد عبد السميع.

لعب الإسماعيلى بتشكيل مكون من أحمد عادل عبد المنعم فى حراسة المرمى وكريم عرفات وإياد العسقلاني وعماد حمدي وأحمد محسن فى خط الدفاع ومحمد حسن ومحمد بيومي وعمر الساعي وأحمد مدبولي ومحمد عبد السميع فى خط الوسط وفراس شواط فى خط الهجوم.

بدأ الإسماعيلي بداية قوية وتمكن من إحراز هدف مبكر في الدقيقة التاسعة عن طريق محمد عبد السميع من عرضية كريم عرفات، واستمر ضغط الفريق حتى سجل ”ميعا” الهدف الثاني له ولفريقه بعد صناعة رائعة من أحمد مدبولي.

وأضاع فريق مصر للتأمين ركلة جزاء في الدقيقة 44، تصدى لها أحمد عادل عبد المنعم، لينتهي الشوط الأول بتقدم الإسماعيلي بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني شارك كل من: محمد كوكو وياو أنور وعصام صبحي ومحمد خليفة وخالد النبريصي، وأضاع الإسماعيلي العديد من الفرص المحققة، بينما قام مصر للتأمين بتقليص النتيجة بإحراز هدفه الوحيد لتنتهي التجربة الثانية للدراويش خلال فترة توقف المسابقة المحلية بهدفين مقابل هدفًا.