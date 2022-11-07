شكرا لقرائتكم خبر عن إحصائية مميزة ل كونتي قبل مواجهة ميلان بدوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أسفرت قرعة دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا، عن مواجهة توتنهام لفريق نادي ميلان فى قمة نارية بين الفريقين، حيث تعد هذه المباراة متوازنة بشكل كبير فى الوقت الحالى، نظرًا للمستوي المتقارب الذي يسير عليها الفريقين هذا الموسم، سواء فى الدوري المحلى أو دوري الأبطال.

ويمتلك المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي ميلان، إحصائية مميزة فى مواجهاته السابقة لفريق ميلان، حيث سبق له وأن واجه نظيره الإيطالي فى 14 مباراة، تمكن من تحقيق الفوز فى 10مواجهات وتعادل فى 3 مباريات، ولم يخسر سوي فى لقاء وحيد، مما يعكس فهم المدرب لطبيعة الكرة الإيطالية وتعامله الجيد مع مثل هذه المواجهات.



إحصائية كونتي قد تكون خادعة!

فعلى الرغم من هذه الإحصائية المميزة لكونتي، إلا أن مواجهة ميلان تحت القيادة الفنية لبيولي لن تكون سهلة على الإطلاق، خاصة أن الكبير الإيطالي لا يستسلم بسهولة فى نسخته الحالية، مما قد يزيد الخناق على توتنهام فى مواجهة الفريقين القادمة، والتى من المؤكد ستكون صعبة للغاية على كلا الفريقين.



موعد مباراتي ميلان وتوتنهام القادمة

ومن المقرر أن يستضيف نادي ميلان فريق توتنهام فى مباراة الذهاب والمقرر لها يوم 14 فبراير المقبل، فى حين سيستضيف الفريق الإنجليزي نظيره الإيطالي فى مباراة العودة والمقرر لها يوم 7 مارس المقبل.