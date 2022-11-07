شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. يويفا يحدد موعد مباراتي ريال مدريد وليفربول في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، عن موعد مباراتي ريال مدريد وليفربول في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

موعد مباراتي ريال مدريد ضد ليفربول

ومن المقرر أن يلتقي فريق ليفربول ضد نظيره ريال مدريد، في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، بعدما أسفرت القرعة عن وقوع طرفي نهائي الموسم الماضي، في دور خروج المغلوب.

موعد مباراة الذهاب بين ريال مدريد وليفربول

وستقام مباراة الذهاب يوم الثلاثاء 21 فبراير 2023، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية، على ملعب الأنفيلد.

موعد مباراة الإياب بين ريال مدريد وليفربول

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم الأربعاء 15 مارس 2023، الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية، على ملعب سانتياجو برنابيو.

مواجهات دور الـ16

لايبزيج ضد مانشستر سيتي

كلوب بروج ضد بنفيكا

ليفربول ضد ريال مدريد

ميلان ضد توتنهام

انتراخت فرانكفورت ضد نابولي

دورتموند ضد تشيلسي

إنتر ميلان ضد بورتو

باريس سان جرمان ضد بايرن ميونيخ